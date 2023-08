Tempestade Hilary faz pelo menos um morto no México e atinge a Califórnia

Por TSF com agências 21 Agosto, 2023 • 09:28 Partilhar este artigo Facebook

A tempestade tropical Hilary atravessou a fronteira entre o México e os EUA durante a madrugada desta segunda-feira, deixando, pelo menos, 100 mil pessoas sem eletricidade e provocando inundações e deslizamentos de terras.

Na passagem pelo México, a tempestade fez pelo menos um morto e um desaparecido. Um homem que viajava num veículo com a sua família no município de Mulegé, na Baixa Califórnia Sul, morreu ao ser arrastado quando tentava atravessar um riacho inundado pelas fortes chuvas.

A tempestade chegou na madrugada desta segunda-feira ao sul da Califórnia com ventos fortes e chuvas torrenciais, acabando por deixar a população a braços com linhas elétricas cortas e estradas inundadas. Pelo menos 11 pessoas foram resgatadas depois de ficarem presas face à subida do nível das águas nos rios.

As cidades de San Diego e Los Angeles estão em alerta por causa das inundações, apesar de a tempestade ter perdido a força ao entrar no oeste do continente norte-americano. Há também registo de queda de árvores e as inundações chegaram ao deserto de Palm Springs.

As equipas de salvamento foram chamadas a intervir em vários locais e, embora a tempestade tenha enfraquecido, continua a fustigar a Califórnia com condições meteorológicas extremas à medida que se afasta para o interior - aumentando os receios de que as inundações e os deslizamentos de terras possam tornar-se mortais.

Para esta segunda-feira de manhã, está ainda previsto a ocorrência de precipitação intensa no Sul da Califórnia e no Nevada, pelo que as escolas de Pasadena, em Los Angeles, vão estar esta segunda-feira encerradas, uma medida que afeta 15 mil estudantes.

Os meteorologistas estimam que possa chover mais nas próximas horas do que o habitualmente registado num mês nesta região dos EUA.

Além da tempestade, houve também um sismo nos arredores de Los Angeles de magnitude 5.1.

No país mexicano, o Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que tenta dar conta dos danos causados, revelou na sua conta da rede social X (antigo Twitter) que as autoridades estão a ajudar a população "principalmente nas localidades do município de Mulegé e nas ilhas", que são as zonas mais afetadas.

Auxiliamos a la población en Baja California Sur, principalmente en los pueblos del municipio de Mulegé y en las islas. Aunque se ha degradado el huracán, está lloviendo muy fuerte. Trabajan cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la... - Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 20, 2023

O chefe de Estado disse que as equipas do Ministério das Infraestruturas, Comunicações e Transportes e da Comissão Federal de Eletricidade estão a trabalhar para restabelecer as comunicações e o fornecimento de eletricidade, e que as Forças Armadas e a Marinha têm em curso planos de emergência para ajudar a população.

A tempestade provocou fortes chuvas em especial nos estados do oeste e do norte do México.

As cidades mexicanas de Ensenada e Tijuana estavam no caminho da tempestade tropical e os meteorologistas avisaram que, apesar do enfraquecimento, a tempestade continuava a ser traiçoeira.

Segundo os meteorologistas, a Hilary deverá entrar para a História como a primeira tempestade tropical a atingir a Baixa Califórnia em 84 anos, provocando inundações repentinas, deslizamentos de terras, tornados isolados, ventos fortes e cortes de eletricidade.