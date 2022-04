Tempestade nas Filipinas causa pelo menos 59 mortos

© Bobbie Alota/AFP

A tempestade tropical Megi causou pelo menos 59 mortos nas Filipinas, segundo o último balanço divulgado esta quarta-feira pelas autoridades.

O anterior balanço apontava para 43 mortos.

A maior parte das mortes, pelo menos 48 segundo as autoridades locais, ocorreram na área da cidade de Baybay, na província de Leyte.

O Conselho de Gestão e Redução de Riscos de Desastres filipino indicou que quase 35.000 pessoas foram deslocadas para centros temporários criados pelas autoridades.

A tempestade tropical Megi, batizada nas Filipinas como Agaton, entrou na costa leste do país no domingo, causando inundações e aluimentos de terra no centro e no sul do país.

No total, mais de 580 mil pessoas foram afetadas pelo fenómeno e 63 municípios continuavam sem energia elétrica.

Megi é a primeira grande tempestade do ano a passar pelo país, que regista uma média de 20 tufões por ano.

A tempestade, que atingiu o país com mais católicos na Ásia antes da celebração da Semana Santa, surpreendeu as autoridades, que sinalizaram a chegada com o nível mais baixo de alerta.

Em dezembro, o tufão Rai, o mais poderoso a atingir as Filipinas no ano passado, causou pelo menos 409 mortos. Em novembro de 2013, o tufão Haiyán causou cerca de sete mil mortes em todo o arquipélago.

* Notícia atualizada às 08h36