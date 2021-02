Tempestade passa a ciclone Guambe ao largo de Moçambique

Moçambique © Luisa Nhantumbo/EPA

A tempestade tropical Guambe transformou-se, esta sexta-feira, num ciclone tropical cujo centro deverá passar a 100 quilómetros da costa moçambicana, anunciou o centro de meteorologia francês para o oceano Índico.

"O coração do ciclone deverá manter-se a cerca de 100 a 150 quilómetros da costa moçambicana, com uma passagem mais próxima nas próximas horas", de acordo com o boletim emitido por aquela estação meteorológica.

Um avanço para terra, entrando em solo moçambicano, "está praticamente excluído", devendo o ciclone seguir para sudoeste, em direção ao mar alto, acrescenta.

Ainda assim, espera-se uma nova vaga de vento e chuva forte no sul de Moçambique, até domingo, no seguimento de outras intempéries que têm afetado a região nas últimas três semanas, provocando inúmeras inundações.

Moçambique está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com tempestades oriundas do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas.

As mais graves foram a tempestade Chalane, no final de 2020, e o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço oficial total de 19 mortos, mas relatos de autoridades locais apontam para o dobro.