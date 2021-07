Temporal. Dois mortos e "vários desaparecidos" na Bélgica

© Bruno Fahy/AFP

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 15 Julho, 2021 • 08:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão contabilizados dois mortos e as autoridades falam em "vários desaparecidos", como resultado do temporal que atingiu "fortemente" o sul da Bélgica

Várias cidades amanheceram submersas e espera-se que a situação venha ainda a piorar em algumas zonas encostada ao Rio Musela, cujas margens deverão ser alagadas, com abertura de comportas da barragem de Eupen, que já atingiu a máxima capacidade.

A região da Valónia foi fortemente atingidas pelas cheias. Os comboios estão parados no sul do país. A empresa Infrabel, operadora ferroviária, divulgou imagens de carris destruídos.

Há relatos de pessoas que "perderam tudo no espaço de minutos", com a subida repentina das águas em várias cidades da Valónia. As ruas foram transformadas em caudais de cheia. Na comuna de Pepinster pelo menos uma dezena de habitações ruiu.

Ouça a reportagem da TSF 00:00 00:00

Liège é uma das cidades mais atingidas. Há viaturas arrastadas pela água, túneis rodoviários submersos. Há quedas de árvores em várias regiões.

Noutras cidades do leste do país, a descida das águas deixou para trás um rasto de lama densa e estragos avultados, ainda por contabilizar. O centro da cidade de Spa ficou submerso.

Em Eupen, uma cidade encostada à fronteira com Alemanha, a imprensa local relata pelo menos uma morte de um homem de 22 anos. Um pouco mais a sul, na cidade de Marcourt uma jovem de 15 anos, foi arrastada pelas águas e está desaparecida desde ontem.

Nas redes sociais, há relatos de pessoas presas nos andares superiores das habitações, cercadas pelas águas, ainda esta manhã à espera de ajuda. Os habitantes falam de dificuldades com a obtenção de socorro, devido ao elevado número de ocorrências durante a madrugada.

A situação pode agravar-se nas próximas horas em algumas cidades encostadas às margens do rio Musela. Já foi anunciada a abertura das comportas da barragem de Eupen.

E o governo deu indicações para que os habitantes de várias cidades da província de Liège sejam deslocados para locais seguros, já que várias zonas deverão ficar submersas.