Temporal em São Paulo já fez 17 mortos, 31 pessoas continuam desaparecidas

O número de mortos na sequência do temporal que atingiu na madrugada desta terça-feira a Baixada Santista, no litoral do estado brasileiro de São Paulo, subiu para 17, sendo que 31 pessoas continuam desaparecidas, segundo fontes oficiais.

"As fortes chuvas que incidiram sobre a região da Baixada Santista nesta madrugada provocaram, até ao momento, 17 óbitos e 31 desaparecidos, nos seguintes municípios: Guarujá (15 óbitos e 19 desaparecidos), Santos (1 óbito e 10 desaparecidos) e São Vicente (1 óbito e 2 desaparecidos)", indicou a Defesa Civil de São Paulo em comunicado.

Ainda segundo as autoridades, 218 pessoas encontram-se desalojadas e cerca de 12,5 toneladas de materiais de ajuda humanitária, como colchões, cobertores, alimentos e água potável, foram disponibilizadas aos municípios afetados.

O corpo de bombeiros da Polícia Militar do estado de São Paulo indicou, na rede social Twitter, que tem no terreno 29 viaturas e 114 homens em busca das 31 pessoas desaparecidas.

A chuva provocou alagamentos em várias ruas nas cidades da Baixada Santista e também a interdição de parte de duas estradas.