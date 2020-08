"Tempos difíceis chegaram." Aviso do Governo à recessão histórica no Reino Unido

O ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak © Matt Dunham/EPA

Por Filipe Santa-Bárbara 12 Agosto, 2020 • 18:32

"Há uns meses disse que os tempos difíceis estavam a chegar e os números de hoje mostram que os tempos difíceis chegaram." Mais do que um reconhecimento, é um aviso à população da parte do ministro britânico das Finanças de que os tempos que se avizinham não serão fáceis.

Os números falam por si: o segundo trimestre registou um tombo de 20,4% do Produto Interno Bruto. É, de resto, a maior queda desde que há registos no país e a maior entre as 7 maiores economias do mundo.

Para Rishi Sunak, o Reino Unido está "a lutar contra algo sem precedentes e não tem um manual para lidar com a situação". Por isso, o ministro das finanças britânico sublinha que é preciso "alguma humildade" sobre a capacidade do país em prever "com precisão" o que vai acontecer à economia ou até sobre a exatidão das respostas políticas.

Nesse sentido, o homem que tem a chave do cofre das finanças britânicas também reconhece que, desde o início desta crise, se preparou para "colocar de lado a ideologia e os dogmas" e fazer aquilo que acredita que é certo para proteção de trabalhos, rendimentos e negócios.

Ainda assim, tratando-se de uma mensagem política, Rishi Sunak também tenta que os britânicos consigam ver uma luz ao fundo do túnel. "Centenas de milhares de pessoas já perderam o trabalho e, infelizmente, muitos mais vão perdê-lo. Mas queria dizer às pessoas que, apesar de termos pela frente difíceis decisões, ninguém vai ser deixado sem esperança ou sem oportunidades", conclui.