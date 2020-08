Tensão e protestos aumentam na Bielorrússia. Veja as imagens

© AFP

Snipers nos telhados, balas de borrachas, gás lacrimogéneo e granadas. É desta forma que a polícia bielorrussa está a responder aos fortes protestos contra a reeleição de Alexander Lukashenko, eleito para um novo mandato neste domingo.

Ao início da noite de ontem, o presidente, há 26 anos no poder, anunciou que tinha vencido as eleições com 80% dos votos, um número contestado pela oposição e pelo povo.

Logo após esse anúncio começaram os protestos. Centenas de pessoas já foram detidas. Os confrontos nas ruas provocaram, até ao momento, um número indeterminado de feridos.

As imagens divulgadas por canais pró-oposição mostram a violência imposta pelas autoridades sob comando de Lukashenko.

Desde a chegada de Alexander Lukashenko ao poder, em 1994, nenhuma corrente da oposição conseguiu afirmar-se na paisagem política bielorrussa. Muitos dos seus dirigentes foram detidos, à semelhança do que sucedeu neste escrutínio, e em 2019 nenhum opositor foi eleito para o parlamento.