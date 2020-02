Tensão em Caracas. Deputados impedidos de receber Guaidó no aeroporto

Apoiantes impedidos de aceder ao aeroporto para receber Juan Guaidó © AFP

Vários deputados da Assembleia Nacional da Venezuela e apoiantes de Juan Guaidó foram barrados na entrada do Aeroporto de Maiquétia, no norte de Caracas, pela polícia, no dia em que o autoproclamado Presidente venezuelano regressa ao país.

Juan Guaidó esteve nas últimas semanas fora do país, tendo visitado a Colômbia, vários países europeus e os EUA.

Em Washington, Guaidó foi recebido na Casa Branca e foi homenageado durante o discurso do Estado da Nação de Donald Trump no congresso norte-americano.

Para esta tarde, foram convocadas várias manifestações de apoio ao opositor do regime de Nicolás Maduro.