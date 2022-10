"Tentaram enterrar-me vivo e estou aqui para governar numa situação muito difícil"

Lula da Silva durante o discurso de vitória nas eleições brasileiras © Sebastião Moreira/EPA

Lula da Silva venceu as eleições brasileiras, tornando-se o novo Presidente eleito do país, e as primeiras palavras foram de agradecimento "cada companheiro de campanha", mas não esqueceu Deus.

"Na vida inteira sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu chegasse onde cheguei", afirma Lula.

Mas depois dos agradecimentos, veio o discurso de vitória eleitoral, depois do calvário que passou durante a Operação Lava Jato, pela qual esteve preso durante 580 dias. Lula da Silva considera-se "um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira".

"Tentaram enterrar-me vivo e eu estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com ajuda do povo, vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente e possamos restabelecer a paz", diz o novo Presidente eleito do Brasil.

Para Lula da Silva, a vitória não foi frente "um candidato", mas sobre "a máquina do Estado brasileiro, colocada a serviço do candidato para evitar que ganhasse as eleições".

"Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa História, um frente a frente de dois projetos opostos e que hoje tem um único e grande vencedor: o povo brasileiro", reflete.

Lula da Silva acredita que o povo brasileiro deseja "democracia, inclusão social, respeito e entendimento entre os brasileiros, liberdade, igualdade, fraternidade".

"O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, um emprego, um salário justo, ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade, liberdade religiosas, livros em vez de armas, acesso a todos os bens culturais, quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia, como algo palpável que sentimos na pele", sustenta.

"O Brasil precisa de paz e de união, o povo não quer mais brigar, o povo está cansado de enxergar no outro o inimigo. É hora de baixar as armas", exclamou Lula.

Ainda que tenha perdido para Bolsonaro há quatro anos e agora tenha falhado a eleição para governador de São Paulo, Lula da Silva deixa um agradecimento especial a Fernando Haddad, que "fez uma campanha extraordinária".