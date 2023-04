Tentativa de golpe de Estado no Sudão. Paramilitares dizem que controlam o aeroporto e palácio presidencial

Há relatos de explosões e tiroteios na capital do Sudão, Cartum © AFP

Por TSF com agências 15 Abril, 2023 • 09:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A capital do Sudão, Cartum, acordou este sábado ao som de explosões e disparos. Os paramilitares atacaram posições do Exército governamental.

Foram ouvidos vários disparos perto do quartel-general do Exército, no centro da capital sudanesa, segundo relatam as agências internacionais.

A agência France-Presse cita um comunicado dos paramilitares que dizem que já controlam o aeroporto de Cartum e o palácio presidencial.

Vídeos divulgados nas redes sociais e pela Al Jazeera mostram aviões comerciais destruídos no aeroporto da capital.

Por outro lado, as forças paramilitares dizem que um dos seus acampamentos no sul de Cartum foi atacada, indica a BBC. Também há relatos de combates noutras cidades do país africano.

Em causa está uma disputa em torno de uma proposta de transição para um Governo civil.

O RSF é liderado pelo vice-presidente do Conselho Soberano e número dois do exército, Mohamed Hamdan Dagalo.

Há dois dias, o exército sudanês advertiu que o país está a atravessar uma "conjuntura perigosa" que poderá levar a um conflito armado.

O Exército governa o país africano, um dos mais pobres do mundo, desde o golpe de Estado em outubro de 2021.

Notícia atualizada às 10h40