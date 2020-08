Terceira demissão no Governo libanês é a da ministra da Justiça

© https://twitter.com/marieclaudenajm

A ministra da Justiça libanesa, Marie-Claude Najm, apresentou esta segunda-feira a demissão do Governo de Hassan Diab, a terceira após as explosões de 4 deste mês no porto de Beirute, que causaram 158 mortes e 6.000 feridos.

"A ministra [da Justiça] apresentou a demissão", disse um responsável do ministério libanês à agência noticiosa France-Presse (AFP).

No domingo, a ministra da Informação, Manal Abdel Samad, e o do Ambiente e do Desenvolvimento Administrativo, Damiamos Kattar, apresentaram igualmente a demissão do executivo libanês.

Manal Abdel Samad, num breve discurso transmitido pela televisão local, pediu desculpas aos libaneses pelo "enorme desastre" em Beirute.

"Peço desculpas aos libaneses, não correspondemos às vossas expectativas", afirmou, justificando a decisão com a falha do governo em fazer as reformas necessárias e com as explosões que abalaram a capital do Líbano.

"Face à enorme catástrofe [...] e [...] a um regime estéril que desperdiçou numerosas oportunidades, [...] decidi apresentar a demissão do Governo", indicou, por seu lado, Damiamos Kattar.

"Neste momento de dor que une todos os libaneses, vejo uma esperança na capacidade dos jovens em progredir para um novo Líbano que responda às suas aspirações e aos seus sonhos", acrescentou o agora ex-ministro.

Além dos três ministros, nove deputados do Parlamento libanês também apresentaram a demissão.