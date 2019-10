Terceira nega. Câmara dos Comuns rejeita eleições antecipadas no Reino Unido

© Parlamento Britânico via Reuters

E vão três. Os deputados britânicos rejeitaram de novo, esta segunda-feira, a marcação de eleições antecipadas no Reino Unido.

Na Câmara dos Comuns, a votação registou 299 votos a favor da realização de novas eleições, contra 70 que as rejeitam. Boris Johnson necessitava de 434 votos - uma maioria de dois terços - a favor do exercício para que as eleições pudessem ser realizadas.

Para passar, a proposta precisava do apoio do partido Trabalhista, que optou por se abster.

O primeiro-ministro vai agora apresentar um projeto-lei com o qual vai procurar o apoio dos Liberais Democratas e do SNP para, ainda assim, poder realizar as eleições na data pretendida, de 12 de dezembro. Esse projeto é apresentado esta quinta-feira e requer apenas uma maioria simples, em vez da votação favorável de dois terços do Parlamento.

"Esta Câmara não pode continuar a manter este país refém", disse Johnson aos deputados, acusando o Parlamento de se ter tornado "disfuncional".

O líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, afirmou que vai avaliar a proposta, mas que exige um compromisso "claro e definitivo" do primeiro-ministro de que o Reino Unido não vai sair da União Europeia sem um acordo.

Embora tenha manifestado a intenção de avançar com um projeto de lei para realizar eleições legislativas antecipadas, mas numa data diferente, a 09 de dezembro, também o líder parlamentar do Partido Nacionalista Escocês (SNP), Ian Blackford, disse que avaliaria a proposta do governo na terça-feira.

Como condição, vincou, tem de existir uma "garantia absoluta" de que até à dissolução do parlamento não haverá uma tentativa de completar a aprovação da legislação para ratificar o acordo para o Brexit.