Terceiro maior emissor. Primeiro-ministro da Índia vai estar na Cimeira do Clima

Narendra Modi © EPA

Por Guilhermina Sousa 24 Outubro, 2021 • 12:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro da Índia confirma que estará presente na Cimeira do Clima, na Escócia. A presença de Narendra Modi está a ser interpretada como um sinal importante, já que vários líderes de potências mundiais não vão ao encontro. É o caso do Presidente da China, Xi Jinping, e do chefe de Estado russo, Vladimir Putin, detalha a AFP.

A Índia tem estado debaixo de muita pressão internacional para participar, uma vez que o país é o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo, logo a seguir aos Estados Unidos da América e à China.

Dados da Agência Internacional para a Energia Atómica revelam que a Índia produz tanto dióxido de carbono como toda a União Europeia, apesar de o PIB per capita ser duas vezes inferior ao europeu.

Numa nota emitida neste domingo, o gabinete de Modi informa que o líder do Governo indiano vai à cimeira na Escócia depois de participar, em Roma, num encontro dos 20 países mais ricos do mundo. Nova Deli encara a cimeira organizada pelas Nações Unidas "como uma oportunidade chave para traçar um novo caminho no combate às alterações climáticas".

A Cimeira do Clima começa em Glasgow, na Escócia, no próximo domingo, dia 31 de outubro, e prolonga-se até 12 de novembro.