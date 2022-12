Termo "portuñol" incluído na atualização do Dicionário da Língua Espanhola

© Rodrigo Jimenez/EPA

A última atualização do Dicionário da Língua Espanhola (DLE) agrega mais de três mil novos itens, entre estes o termo "portuñol", descrito como a forma de falar de base portuguesa, que incorpora elementos lexicais, gramaticais e fonéticos do espanhol.

A atualização 23.6 do DLE, que adiciona mais de três mil novos itens na sua edição digital, quer emendas quer aditamentos, foi apresentada esta terça-feira pelo diretor da Real Academia Espanhola (RAE) e presidente da Associação de Academias de Língua Espanhola (ASALE), Santiago Muñoz Machado, e pelo diretor da 24.ª edição do Dicionário, o académico Paz Battaner, noticiou a agência Efe.

Por iniciativa de Javier Marías, escritor e académico falecido este ano e cuja perda voltou a ser destacada pela RAE, foram incluídos no dicionário "sobrevenido" [falso ou artificial], "hagioscopio" [pequena abertura feita na parede de uma igreja para ver o altar] ou "translaticio" [que pertence ou relativo à tradução].

Fazem parte da nova atualização do dicionário novos usos de palavras em gastronomia, lazer, sexualidade e género, muitas palavras de especialidades em ciência, indústria e tecnologia, medicina, física ou química, meio ambiente, economia e direito ou desporto.

"Mamitis" [apego excesivo de uma criança à mãe], "potar" [vómito], "gusa" [fome], "copiota" [pessoa que copia], "rular" [algo que funciona, que corre bem] ou "cuarentañero" [pessoa que tem entre 40 e 49 anos] são alguns dos que incorporam a linguagem formal.

No campo social acrescenta-se a palavra "edadismo" [discriminação com base na idade, especialmente dos idosos]. Outra adição é "ruralizar" [dar um carácter rural a algo ou alguém] ou o novo significado para o termo "brecha", referindo-se à distância entre situações ou coisas ou grupos de pessoas, especialmente devido à falta de união ou coesão.

As novas incorporações no campo tecnológico são, entre outras, "macrodatos" [dados de grande volume], "puntocom" [empresa que labora maioritariamente na Internet] ou "videojugador".

No mundo gastronómico, foram adicionadas as palavras "panetone" ou "panetón" [doce de Natal de origem italiana], bem como os novos significados de "sancocho", em referência ao cozido das Canárias, e "compango" [ingredientes de carne, fumados ou enchidos que se usam no cozido].

Paz Battaner explicou também que quatro novos significados foram adicionados ao substantivo "corte" derivado do verbo cortar: cada uma das composições musicais de um disco; interrupção de uma transmissão de rádio ou televisão para fins publicitários; fase de um processo seletivo; e pedaço de gelado.

"Conspiranoia", tendência a interpretar certos acontecimentos como se fosse uma conspiração, e o seu derivado "conspiranoico", são outras novidades, assim como alguns significados de palavras que só são usadas nos 'media' como "mercúrio", temperatura, ou a palavra "tema", que agora é usada como uma composição musical moderna.

Para Muñoz Machado, esta obra que tem no total 3.152 novidades entre acréscimos de termos e emendas a artigos já existentes ou supressões, é a mais emblemática e importante da RAE, embora não seja a única porque, além da atualização anual, estão a ser realizados trabalhos em simultâneo para a 24.ª edição, que renovará completamente a atual e que se espera que seja apresentada em 2026.