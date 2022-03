Terramoto causa dois mortos e 92 feridos no Japão

© EPA

Pelo menos duas pessoas morreram e 92 ficaram feridas após um terramoto de magnitude 7,4 ter abalado a costa de Fukushima, no nordeste do Japão, anunciaram esta quinta-feira as autoridades japonesas.

O terremoto ocorreu na quarta-feira, às 23h36 (14h36 em Lisboa), com a Agência Meteorológica do Japão a dizer que o foco do sismo se situou 57 quilómetros abaixo da superfície.

O abalo levou à ativação do alerta de tsunami, com ondas de 20 e 30 centímetros registadas na madrugada de quinta-feira, nas cidades de Ishinomaki, Sendai e Soma.

Após uma primeira avaliação, foram registados feridos e mortos em sete prefeituras, e extensas interrupções no fornecimento de eletricidade em todo o país.

O operador das centrais nucleares de Fukushima I e II confirmou que o terramoto provocou a ativação de um alarme de incêndio e a interrupção de um sistema de refrigeração do combustível nuclear usado e armazenado.

O serviço de comboio de alta velocidade que liga a capital ao norte do país foi suspenso esta manhã, devido ao descarrilamento de um comboio-bala, conhecido como Shinkansen, que viajava de Tóquio a Sendai com 75 passageiros e tripulantes que sofreram apenas ferimentos ligeiros.

A Agência Meteorológica do Japão pediu aos cidadãos que tomem precauções contra o risco de terramotos de intensidade semelhante nas mesmas áreas nos próximos dias.

O norte do Japão foi devastado por um terramoto de 9,0 de magnitude, seguido de 'tsunami', que também causou um desastre nuclear em 2011.