Terramoto de magnitude 5,9 registado a nordeste de Java

A Indonésia fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico

Um terramoto de magnitude 5,9 na escala de Richter registou-se esta terça-feira no mar de Banda, a nordeste da ilha indonésia de Java, sem que as autoridades tenham indicado danos materiais ou vítimas, ou emitido aviso de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o terramoto a uma profundidade de 174 quilómetros e o seu epicentro a 196 quilómetros a sudeste da cidade de Amahai, na ilha indonésia de Seram.

A Indonésia fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica com 127 vulcões ativos, onde são registados anualmente cerca de sete mil sismos, a maioria deles moderados.