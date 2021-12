Tesla recolhe 500 mil carros em risco de causar acidentes

© Patrick T. Fallon/AFP

A Tesla está a recolher cerca de 50 mil carros elétricos devido a problemas que podem causar acidentes, segundo a reguladora da segurança automóvel dos Estados Unidos da América. A empresa de Elon Musk está a chamar os proprietários, de forma autónoma, devido a problemas na câmara traseira e no capô dos carros. As mudanças estão isentas de custos para os visados.

A marca contactou os reguladores no dia 21 de dezembro e a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recebeu a informação esta quarta-feira. A recolha afeta mais de 355 mil carros do "Model 3", onde a abertura da mala danifica a ligação à câmara traseira. "A impossibilidade de ver a câmara traseira pode afetar a vista do condutor e aumentar o risco de acidente", de acordo com a NHTSA. A Tesla diz que cerca de 1% dos veículos tem o problema mas não têm registo de qualquer acidente.

Da mesma forma, cerca de 120 mil Tesla "Model S" foram chamados, mas desta feita o problema é com a mala. Devido a problemas técnicos, existe a possibilidade de aproximadamente 14% dos condutores dos automóveis recolhidos ficarem sem visibilidade devido à abertura da mala - situada na frente dos veículos - sem aviso prévio.

A partir de 18 de fevereiro, a Tesla vai começar a enviar cartas a todos os donos dos veículos e promete devolver o dinheiro aos que já repararam os problemas. A TSF já perguntou à marca americana se há veículos em Portugal afetados por esta avaria e aguarda resposta.