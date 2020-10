Teste à Covid-19 de Joe Biden deu negativo

Joe Biden e a mulher não estão infetados © AFP

O candidato democrata à Casa Branca realizou esta sexta-feira o teste à Covid-19 cujo resultado deu negativo. Joe Biden e a mulher submeteram-se ao teste de despiste do novo coronavírus depois de o Presidente Donald Trump e a primeira-dama terem contraído o vírus.

Recorde-se que na terça-feira, Trump e Biden estiveram juntos no primeiro debate entre os dois candidatos à Casa Branca.

"Obrigado a todos pelas vossas mensagens de preocupação. Espero que isto sirva para nos lembrarmos de usar máscara, manter o distanciamento social e lavar as mãos", escreveu o democrata no Twitter.

Na Casa Branca, o casal presidencial está em isolamento e com "sintomas ligeiros" da doença. De acordo com o staff, Donald Trump mantém-se a trabalhar. No Twitter, a primeira-dama Melania disse estar a experienciar os mesmos "sintomas ligeiros" da doença.

Vários líderes mundiais desejaram rápidas melhoras ao Presidente e primeira-dama dos EUA.