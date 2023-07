Testemunha que estava com Nahel no carro entrega-se à polícia

© Reprodução Twitter

O amigo de Nahel Merzouk que também estava no carro quando o adolescente foi alvejado pela polícia em Nanterre, decidiu entregar-se à polícia.

O jovem vai testemunhar oficialmente esta segunda-feira, depois de na semana passada já ter divulgado a sua versão dos factos, num vídeo divulgado nas redes sociais que o canal de televisão BFMTV considerou autêntico.

Nahel era o condutor de um Mercedes onde seguiam também dois passageiros. Um deles foi detido de imediato e o terceiro jovem fugiu, segundo o próprio, com receio que a polícia também o matasse.

Segundo esta testemunha, a polícia mandou o carro parar e ameaçou-o de imediato. "Desliga o motor ou disparo" e "não te mexas ou meto-te uma bala na cabeça", terá dito um dos polícias ao mesmo tempo que encostava a arma à cabeça do adolescente de 17 anos, com outro agente a incentivá-lo a disparar.

"Le policier lui braque une arme sur la tempe et lui dit «bouge pas où je te mets une balle dans la tête»"



➡ Le troisième passager présent à bord de la voiture de Nahel lors de sa mort donne sa version des faits pic.twitter.com/j4Z8WDMcuC - BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

"O primeiro polícia bateu-lhe com a coronha", descreve o jovem, o que, acredita, terá levado Nahel a tirar pé do travão, fazendo com que o Mercedes com mudanças automáticas começasse a andar.

Um dos polícias disparou e nesse momento Nahel pisou no acelerador e o carro acabou por embater contra uma barreira. "Vi-o morrer", conta o amigo.

O jovem assegura ainda que nenhum dos três rapazes estava alcoolizado nem sob o efeito de drogas. Apenas estavam a circular na faixa dos autocarros.

O agente da polícia que atingiu Nahel no braço e no peito, está em prisão preventiva, acusado de homicídio.