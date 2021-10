Testes à Covid com resultados errados levam à suspensão de laboratório inglês

Falha foi verificada pelo Serviço Nacional de Saúde britânico © DR

Por Carolina Quaresma* 15 Outubro, 2021 • 09:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um laboratório de Wolverhampton, na Inglaterra, suspendeu os testes à Covid-19, depois de uma investigação da agência governamental 'Test and Trace' do Serviço Nacional de Saúde britânico ter verificado que cerca de 43 mil pessoas poderão ter recebido resultados errados.

Segundo a BBC News, as pessoas afetadas estão agora a ser contactadas e chamadas para realizarem novo teste. As suspeitas foram levantadas quando as pessoas testaram negativo com testes laboratoriais PCR, mas positivo com testes rápidos.

"Cerca de 400 mil amostras foram analisadas pelo laboratório, a grande maioria das quais mostrava resultados negativos, mas cerca de 43 mil pessoas podem ter recebido resultados incorretos dos testes PCR que resultaram negativos", disse o Departamento de Saúde Pública do Reino Unido, citado pela agência Lusa, sublinhando que se trata de uma população localizada, sobretudo, no sul de Inglaterra.

A autoridade sanitária considerou que se trata "de um incidente isolado".

A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido adiantou também que os resultados negativos dos testes realizados pelo laboratório entre 8 de setembro e 12 de outubro estão a ser analisados.

Por outro lado, em West Berkshire Council, Inglaterra, responsáveis locais comunicaram que as pessoas que apresentaram testes negativos depois de análises efetuadas em Newbury Showground, em instalações administradas pelos serviços públicos, entre os dias 3 e 12 de outubro devem ser testadas novamente.

No Reino Unido são efetuados cerca de um milhão de testes anti Covid-19 diariamente.

Desde a semana passada que são contabilizados mais de 40 mil casos de infeção de SARS CoV-2 por dia no Reino Unido.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.870.405 mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

* com Lusa

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19