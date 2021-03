Texas aberto a "100 por cento". Governador reabre empresas e acaba com máscaras

Greg Abbot © Joel Angel Juarez/AFP (arquivo)

O governador do estado norte-americano do Texas, Greg Abbott, acabou, esta terça-feira, com a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado norte-americano e autorizou a abertura a "100 por cento" das lojas e empresas que estavam fechadas devido à pandemia.

"Durante quase meio ano, a maioria das empresas estiveram abertas a 75 por cento ou a 50 por cento e, durante esse tempo, demasiados texanos foram afastados de oportunidades de emprego", disse Abbott.

"Demasiados proprietários de pequenas empresas têm lutado para pagar as contas", disse o governador republicano num discurso na Câmara de Comércio de Lubbock.

"Isto tem de acabar. Agora é tempo de abrir o Texas a 100 por cento", declarou entre aplausos e incentivos da audiência.

"Todos os negócios que querem estar abertos devem estar abertos", decretou Abbott, que explicou estar a levantar as restrições devido à chegada das vacinas contra a Covid-19 e tendo em conta que há melhores testes e tratamentos. "O Texas tem, agora, ferramentas para proteger os texanos do vírus."

Abbott tinha imposto o uso obrigatório de máscara no segundo estado mais populoso dos EUA há oito meses.

A nova ordem executiva, que acaba com as anteriores, entra em vigor na próxima quarta-feira, 10 de março. Desde o inicio da pandemia, a Covid.-19 matou mais de 42 mil pessoas no Texas.

