Texas desafia governo federal ao manter barreira flutuante anti-imigração

O governador republicano afirmou que tinha "o poder de proteger os interesses soberanos" do Texas

O governador do Texas, Greg Abbott, que instalou uma barreira flutuante no rio Grande destinada a impedir a travessia de migrantes do México, recusa retirá-la e desafiou o governo federal norte-americano, que apresentou esta segunda-feira uma queixa contra este Estado.

O Departamento de Justiça tinha notificado o Texas na semana passada, defendendo que as grandes boias laranja instaladas no rio Grande, perto de Eagle Pass, estavam a obstruir a passagem no rio e careciam de autorizações federais.

"Esta barreira flutuante representa um risco para a navegação e para a segurança pública no rio Grande", alertou o Departamento de Justiça, que também apontou "preocupações humanitárias".

Numa carta ao Presidente democrata Joe Biden, o governador republicano afirmou que tinha "o poder de proteger os interesses soberanos" do Texas com a instalação das boias.

Greg Abbott acusou ainda Biden de falhar para com as suas próprias responsabilidades em relação à imigração ilegal.

"Se realmente valoriza a vida humana, precisa de começar a aplicar as leis federais de imigração", frisou o republicano, na carta dirigida a Biden.

"Ao fazer isso, pode ajudar-me a evitar que os migrantes arrisquem as suas vidas nas águas do rio Grande", acrescentou.

As boias foram instaladas no rio este mês, assim como o arame farpado na margem. De acordo com os órgãos de comunicação social norte-americanos, os migrantes ficaram presos no arame farpado e tiveram que ser resgatados.

Um documento da Polícia da Fronteira refere que o arame farpado colocado por agentes estatais está a interferir com as suas operações.

Horas depois da carta de Abbott ter sido publicada, o Departamento de Justiça abriu um processo contra o Texas e o seu governador.

O governo norte-americano disse que o Texas necessitava de obter uma autorização antes de colocar qualquer estrutura no rio Grande, pedindo à justiça que ordenasse este Estado do sul do país a removê-la.

"Todos devemos reconhecer que existem leis e políticas em vigor - quer domésticas, quer internacionais - para garantir a segurança de qualquer pessoa que trabalhe, viva ou viaje ao longo do rio. Essas leis não podem ser ignoradas", realçou o procurador federal de Austin, Jaime Esparza, em comunicado.

Entre outras medidas contra a imigração, o Texas tem também prisão de migrantes sob acusações de invasão de propriedade e tem enviado autocarros cheios de requerentes de asilo para cidades lideradas pelos democratas em outros estados.

O governo de Joe Biden tem defendido que as travessias ilegais de fronteira diminuíram significativamente desde que as novas restrições à imigração entraram em vigor em maio.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse aos jornalistas que as políticas de Abbott como um todo dificultam o acesso dos agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA ao rio.