HBO bate Netflix, The Crown e The Mandalorian dominam nomeações dos Emmy. Veja a lista

As séries "The Crown", da Netflix e "The Mandalorian", da Disney+, lideram as nomeações de mais uma edição dos Emmy, os prémios da televisão.

Cada uma das séries têm 24 nomeações. "WandaVision", também do serviço de streaming da Disney, tem 23 nomeações. Os vencedores são conhecidos na cerimónia, marcada para 19 de setembro.

Na luta entre as plataformas de streaming, a HBO sai este ano a ganhar com 130 nomeações, mais

uma do que a Netflix.

Veja a lista completa de nomeações:

Melhor Série Dramática:

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Mandalorian

Lovecraft Country

Pose

The Handmaid's Tale

This Is Us

Melhor Série de Comédia:

Black-ish

Cobra Kai

Pen15

Emily em Paris

Hacks

Ted Lasso

The Flight Attendant

O Método Kominsky

Melhor Minissérie:

Mare of Easttown

I May Destroy You

WandaVision

Gambito de Dama

The Underground Railroad

Melhor Ator numa Série de Comédia:

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Anthony Anderson, "Black-ish"

Michael Douglas, "O Método Kominsky"

William H. Macy, "No Limite" ("Shameless")

Kenan Thompson, "Kenan"

Melhor Atriz numa Série de Comédia:

Aidy Bryant, "Shrill"

Jean Smart, "Hacks"

Allison Janney, "Mom"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Tracee Ellis Ross, "Black-ish"

Melhor Ator numa Série Dramática:

Regé-Jean Page, "Bridgerton"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Billy Porter, "Pose"

Jonathan Majors, "Lovecraft Country"

Matthew Rhys, "Perry Mason"

Josh O'Connor, "The Crown"

Melhor Atriz numa Série Dramática:

Emma Corrin, "The Crown"

Olivia Colman, "The Crown"

Uzo Aduba, "Terapia"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Jurnee Smollett, "Lovecraft Country"

Mj Rodriguez, "Pose"

Melhor Ator numa Minissérie

Paul Bettany, "WandaVision"

Hugh Grant, "The Undoing"

Ewan McGregor, "Halston"

Lin-Manuel Miranda, "Hamilton"

Leslie Odom Jr., "Hamilton"

Melhor Atriz numa Minissérie

Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Michaela Coel, "I May Destroy You"

Anya Taylor-Joy, "Gambito de Dama"

Elizabeth Olsen, "WandaVision"

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha"

Melhor Série Documental

Allen v. Farrow

American Masters

City So Real

Faz de Conta que Nova-Iorque é uma Cidade

Os Segredos das Baleias

Melhor Telefilme

Dolly Parton's Christmas on the Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie's Love

Uncle Frank

Melhor talk show de variedades:

Conan

The Late Show with Stephen Colbert

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

Melhor programa de competição:

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul"s Drag Race

Top Chef

The Voice