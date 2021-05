"The Ellen Show." Programa de Ellen DeGeneres chega ao fim

Ellen DeGeneres © Frederic J. Brown/AFP (arquivo)

Após 19 temporadas, "The Ellen Show", o talk-show norte-americano de Ellen DeGeneres, chega ao fim. O anúncio foi feito, esta quarta-feira, pela própria apresentadora.

A decisão surge na sequência de quedas nas audiências, motivadas por afirmações de vários funcionários de que o "The Ellen Show" tem sido um "lugar perigoso para se trabalhar, repleto de intimidação, discriminação racial e assédio sexual".

Ellen DeGeneres já veio dizer, no entanto, que a decisão não tem a ver com esses relatos. "Quando és uma pessoa criativa, precisas de ser constantemente desafiada. Por melhor que seja o programa e por mais divertido que seja, não é mais um desafio", afirmou Ellen DeGeneres ao The HollyWood Reporter, citada pela AFP.

DeGeneres admitiu que as afirmações feitas por alguns trabalhadores do programa foram "muito dolorosas" e acrescentou que "se estivesse a desistir do programa por causa disso, não teria voltado nesta temporada".

Desde setembro as audiências do programa caíram para mais de metade relativamente à temporada anterior. O episódio final está agendado para a primavera de 2022.

A apresentadora, escritora, produtora, atriz e comediante de 63 anos ganhou dezenas de prémios "Emmy" pelo programa, do qual foi coprodutora. No ano passado ganhou com ele cerca de 84 milhões de dólares (aproximadamente 69 milhões de euros), tornando-se a 12.ª celebridade mais bem paga do mundo, de acordo com a revista Forbes.