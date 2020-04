The Week: "Quem manda aqui?"

© Reprodução The Week

No Le Monde em França, ainda sem a capa em papel mas na edição digital, leio que Emmmanuel Macron defende um levantar das restrições progressivo e seletivo... a partir de 11 de maio.

No Figaro, já aqui a edição em papel, Macron com a tricolor bandeira nacional em fundo é citado na primeira página: "a esperança renasce mas nada é adquirido"... garantido...

Há quem defenda que o confinamento não é propriamente uma coisa que toda a gente - ou todos os países - possam fazer... na capa do jornal O País, de Angola, em duas linhas e meia escreve-se "mais de 50$ dos luandeses não têm condições para continuar o isolamento social"...

No El País, a manchete é com os ERTE., expedientes temporários de suspensão do contrato de trabalho... Por alguma razão se diz que a língua inglesa ajuda a simplificar, lay-off é a expressão que por cá também se usa. No El Pais, dizia: os ERTE (o lay-off) para 3 milhões e 500 mil trabalhadores inundam o sistema público. O aluvião deste expediente provocou o colapso de muitas agências de emprego estatais e autonómicas... Também na primeira do El País: o vírus não se dá com os mais pequenos, o confinamento sim: o isolamento facilita a obesidade e os problemas de saúde e mentais em menores.

Na capa do ABC um polícia entrega uma máscara a uma mulher... este diário espanhol diz que o governo improvisa uma distribuição desigual de proteções sem explicar como usá-las... só em quantidade para dois dias de trabalho na esperança de ganhar tempo para que cheguem às farmácias....

Na La Vanguardia, o regresso parcial ao trabalho, entre dúvidas e reprovações políticas.

O La Razón fala no que entende ser um grande acordo nacional e diz que o PP assume que terá de fazer um pacto se Sanchez, o presidente do governo, sacrificar Iglésias, o líder da Unidas Podemos e vice-presidente do governo. Põe aspas no La Razón... Casado, o líder do PP, acredita que a prioridade é salvar vidas e pede que não se faça propaganda,,,

O Correo Vasco diz que as máscaras que hoje se distribuem para ir trabalhar só se podem usar quatro horas...

No Correo Gallego a manchete faz-se com outros números, os da retoma: 160 milhões para obras públicas e 1400 novos empregos na Galiza. Não parece muito, mas ajuda...

No USA Today, escreve-se que quando cada dia contava, Trump desperdiçou uma semana.

Com uma série de gente em caricatura ao leme de um barco a naufragar... está lá o presidente Trump, o genro, está o vice Mike Pence, o The Week, nos Estados Unidos, pergunta: "quem é que está ao comando"? Ou, como diria o outro, quem é o presidente da junta"?