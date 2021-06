Tigre siberiano mata funcionário em parque de animais na África do Sul

"Quando o incidente ocorreu, a direção do parque encerrou imediatamente o espaço" © AFP

Um empregado de um parque privado temático de animais predadores localizado no sudeste da África do Sul morreu depois de ter sido atacado por um tigre siberiano, cujo recinto estava a ser reparado, informaram hoje fontes da instituição.

O incidente teve lugar esta quarta-feira à tarde no Seaview Predator Park, localizado na cidade costeira sul-africana de Gqeberha (conhecida como Port Elizabeth), e o colaborador morto, David Solomon, trabalhava no parque há cerca de 15 anos.

De acordo com uma declaração divulgada pela Seaview, e citada pela agência Efe, as vedações elétricas em torno do recinto onde estavam alojados os tigres Jasper e Jade estavam a ser reparadas, uma circunstância que Jasper aproveitou para saltar para fora do recinto.

"David estava, infelizmente, num corredor entre os recintos (...), tentou subir a vedação de um recinto para ficar em segurança, mas Jasper apanhou-o", detalha a mensagem.

O colaborador do parque morreu por ter partido o pescoço quando foi puxado pelo tigre na altura em que tentava escalar a cerca, ainda que o seu corpo "tivesse, obviamente, marcas de dentadas", de acordo com a declaração.

O tigre invadiu então outro recinto fechado próximo, que albergava os tigres siberianos Judah e Amber, desencadeando uma luta que terminou com a morte de Judah.

"Quando o incidente ocorreu, a direção do parque encerrou imediatamente o espaço e ajudou os membros do público perto dos recintos dos tigres a recolherem os pertences e a saírem do parque em segurança", segundo a declaração.

O parque explica que Jasper, que nunca tinha causado quaisquer incidentes, agiu "por impulso hormonal" (tentou aproximar-se da fêmea, Amber) e "não há planos" para eliminar o animal.