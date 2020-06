Tim Marshall: "A China aproveita-se da atenção global com a Covid-19"

Tim Marshall © JFS/Global Imagens

Por Ricardo Alexandre 20 Junho, 2020 • 12:02

As mortes de dezenas soldados indianos, mas também chineses, na área de Ladakh (norte da Índia), no vale de Galwan, são as primeiras perdas de vidas na área de fronteira entre as duas potências em pelo menos 45 anos e acontecem num contexto de renovada conflitualidade entre os dois países, China e Índia, nas últimas semanas. O confronto envolveu milhares de soldados de ambos os lados, a algumas centenas de metros uns dos outros, em quatro pontos na área de fronteira.

Os problemas começaram no início de maio, quando autoridades indianas afirmaram que soldados chineses entraram numa área controlada pela Índia e começaram a erguer tendas e postos de guarda. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China acusou as tropas indianas de violarem um consenso entre os dois lados, "cruzando ilegalmente a fronteira duas vezes e realizando ataques provocativos contra soldados chineses, resultando em sérios confrontos físicos" - foi a expressão usada por Pequim. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que não ia tolerar mais provocações, mas os dois lados admitiram não querer escalar esta tensão...

Tim Marshall é o autor, entre outros, de "Prisioneiros da Geografia" e "A Era dos Muro: Como as barreiras entre as nações estão a mudar o nosso mundo". Foi jornalista da BBC, comentador e editor de Diplomacia na Sky News. A entrevista na TSF.

É esta região, onde o conflito estourou nesta semana, que o Tim chama de versão natural da Grande Muralha da China ou, do lado indiano, uma Grande Muralha da Índia...

Os Himalaias sempre preveniram que os dois países entrassem em guerra. Dois países, duas potências, com uma fronteira com mais de 3300 km, poderíamos pensar que já tivessem travado uma grande guerra, mas o que é facto é que não o fizeram. Travaram uma guerra muito limitada em 1962, e foi por causa do terreno, do território. Mas neste século, é como se as grades dessa prisão em que ambos se colocaram se tivessem torcido!

Aconteceram duas coisas e cada um dos lados usou a mesma tecnologia: os chineses usaram-na para construir estradas para esta área, o que lhes permitiu transportar para lá armamento pesado. Os indianos usaram a tecnologia para chegar a esta cordilheira, reabrir uma base aérea, abastecê-la, e conectar toda a sua estrutura militar nesta base aérea num planalto, com acessos apropriados.

Então, cada uma das partes percebe que o outro pode movimentar forças substanciais e isso não acontecia antes e é o que faz cada um dos lados ficar nervoso e foi o que, julgo, fez desencadear esta crise.

Há fatores mais abrangentes, como o facto de o presidente Xi estar a tentar tirar proveito da atenção com a Covid-19, porque não é só isto. Os chineses também têm estado a jogar nos Mares do Sul da China, desencadearam toda uma série de ações de provocação ao Vietname, Filipinas, Malásia, Taiwan e Estados Unidos. Cai tudo neste quadro mais vasto.

Eles trocam acusações mútuas, mas ambos concordam que não querem aumentar as tensões...

Sim, parece ser assim. Porque é que algum deles haveria de querer uma guerra agora? Não creio que o queiram. É crucial entender que de nenhum dos lados, apesar das dezenas de vítimas, não dispararam um tiro. E isto tem que ver com o acordo de 1999 em que ambos os lados concordaram que nem nas patrulhas usariam armas, por isso é que desta vez, quando se encontraram frente-a-frente, foi tudo muito brutal. Foi com paus e pedras e tudo o que tivessem à mão, foi brutal. Mas foi importante que nenhum tiro tivesse sido disparado. Creio que isso aumentaria o risco de escalada. Portanto, ambos estão a baixar o tom. Mas os indianos estão numa posição muito má. Isto de que estamos a falar agora sucede a algo que aconteceu em maio - de acordo com a versão indiana, mas é provável que a versão deles seja verdadeira - várias centenas de soldados chineses atravessaram aquilo que designamos por Linha de Controlo Efetivo e fizeram-no em vários quilómetros, ou seja, não é território disputado, estão efetivamente dentro da Índia! Agora estão lá uns milhares de soldados chineses. E isso aconteceu em maio, quando houve muita pancadaria... a soco! E não parece que estejam dispostos a recuar para o outro lado da linha. Portanto, mesmo que agora as coisas acalmem, a Índia fica com o facto de ter tropas chinesas no seu território. A opinião pública na Índia está enfurecida, o que torna mais difícil ao primeiro-ministro Modi acalmar a situação, mas eles não querem uma guerra, não estão em posição para isso, uma guerra a mais de cinco mil metros de altitude...

Estamos a falar de uma extensão de fronteira muito frágil mas muito disputada. Tudo aconteceu em trechos desabitados da cordilheira dos Himalaias. A China reivindica mais de 90.000 km2 na parte leste e outros 38.000 km2 no oeste. Além desta zona, também existem reivindicações chinesas sobre a província de Arunachal Pradesh. Houve enormes combates lá em 1962. E esta outra zona é também importante para a China porque é a fronteira tibetana...

É um tema de longo curso numa muito extensa fronteira em regiões muito remotas e dura, pelo menos, desde 1962. Mas há vários fatores que mudaram a situação e um deles é a tecnologia que já referi. Mas além disso, se olhares para o mapa, mesmo por cima está a província chinesa de Jinjiang. A China reivindica que essa zona é parte da Jingjiang, a ONU não reconhece e, do outro lado, tens, de facto, o Tibete. Se conseguires ligar essas duas zonas, é importante porque num lado estão os insubmissos muçulmanos uigures e, do outro, o movimento independentista tibetano. Portanto, os chineses, agora que se sentem mais fortes do que no século passado, estão dispostos a controlar com mão-de-ferro e a assegurar que são eles que mandam neste pedaço de terra.

Em segundo lugar, se olharmos para a província de Jingjiang e para a iniciativa Nova Rota da Seda ou Uma Faixa uma Rota, de Jingjiang vai para o Paquistão pela região de Caxemira e daí para o Porto de Gwadar no Oceano Índico.

E, numa perspetiva chinesa, quando olham para os indianos e os veem com muito mais poder tecnológico para controlar a zona de fronteira, - e é preciso lembrar que neste tipo de estratégia, o que conta não é se querem ou não, é se podem! -, na perspetiva chinesa os indianos podem cortar essa rota estratégica, e se o fizessem cortariam uma das joias da Coroa da iniciativa Uma Faixa Uma Rota, que é do porto da Gwadar até ao Paquistão, que é absolutamente crucial para as exportações e importações chinesas. E na perspetiva da Índia, a capacidade da China em movimentar para a região armamento pesado, deixa-os muito nervosos, pois os chineses têm planos para a região. Qual é o grande aliado atual da China na região? O Paquistão. Esta região está mesmo ao lado de Caxemira; a região de Ladakh está mesmo ao lado do que a Índia considera Caxemira, e tanto a Índia como o Paquistão têm planos para controlar a totalidade de Caxemira e nenhum deles está para fazer algo quanto a isso mas... o certo é que podem. E todas estas influências geoestratégicas se jogam nesta pequena área, não é só onde fica o lago nessa zona, é toda uma região.

Como escreveu, todas as grandes nações passam o tempo de paz a preparar-se para o dia em que a guerra começa.

Esperemos que não. Quando se vê o que Xi fez enquanto o mundo se ocupava com a Covid, em princípios de maio, lançaram o único porta-aviões verdadeiramente funcional que têm para os mares do Japão, fizeram-no navegar ao redor do norte de Taiwan, podem fazê-lo é certo, são águas internacionais, mas são águas internacionais que os americanos patrulham e que procuram manter abertas. E fizeram isto numa altura em que o porta-aviões americano que normalmente patrulha estas águas teve centenas de casos de Covid-19 e estava atracado e não podia partir. Como que a dizer: "Vocês têm de lidar com isso, mas nós não". Um grande sinal de quem diz: "Nós já superámos a Covid, vocês não; nós conseguimos patrulhar esta área, vocês não".

Mais ou menos na mesma altura creio que afundaram um navio de pesca vietnamita, porque há uma disputa de águas territoriais; intimidaram um navio de reconhecimento de petróleo da Malásia, e fizeram tudo isto ao mesmo tempo. Não é coincidência o facto de nessa altura as atenções mundiais estarem noutro lado.

Estão como que a dizer "nós mandamos aqui"...

Sim! Absolutamente. Creio que o mencionei num dos meus livros, o Robert Kaplan está provavelmente certo quando diz que os Chineses veem os Mares do Sul da China como os Estados Unidos viam as Caraíbas no início do século vinte, como o seu quintal. Como quando correram com os espanhóis de Cuba, creio que em 1905.

Os chineses estão mais ou menos num comprimento de onda semelhante e isso vai levá-los certamente a choques. Desde logo com a Índia, mas sempre imaginei que fossem mais prováveis no Mar. Só que os chineses estão tão confiantes que parecem estar a querer demonstrar que aquilo é mesmo o seu quintal.

Mas não vê o relacionamento China-EUA cada vez mais deteriorado?

Parece que sim, não parece? Eu mantenho o que escrevi há cinco ou seis anos: não creio que a China esteja militarmente pronta para poder enfrentar uma guerra com os Estados Unidos, antes de 2050. Mas isso não quer dizer que não esteja sempre a pressionar e incomodar onde e quando quer que seja. O que não deixa de ser arriscado porque a dada altura, podem perder a mão. E a relação económica está deteriorada, especialmente desde o mandato do senhor Trump. Ele leva com as culpas de tudo no mundo, mas não estou certo de que a postura dos Estados Unidos em relação à China pudesse ser diferente com uma Administração democrata, quando se olha para o Congresso, vemos que em relação à China estão em sintonia.

Ou seja, parece-me que está tudo definido para uma competição entre as duas grandes potências, não tem de ser assim, mas é o que parece mais provável e, cada vez mais, a América quer ser vista a apoiar os seus aliados na região: Taiwan, Japão e outros. E se não o fizerem, a China ganha terreno e esta é a trajetória para os próximos anos.

Não concorda que a China jogou bem a cartada do soft power, o poder brando, ao lançar campanhas massivas de ajuda e equipamentos a países europeus nesta primavera?

Sim, a China jogou bastante bem nos primeiros assaltos do combate da Covid, desviando as suas próprias responsabilidades na disseminação da pandemia, disfarçando o facto de não terem avisado a comunidade internacional sobre o que estava para vir, e depois, muito inteligentemente, alavancando o "soft power" enviando para países europeus equipamento de proteção individual. Mas penso que isso durou cerca de dois meses. Mais recentemente, as pessoas começaram a acordar, perceberam que a China ocultou, que não partilhou informação rapidamente, como era necessário. Não quero ser muito duro: é verdade que partilharam a sequenciação do ADN do Covid-19 bastante rapidamente e depois tivemos esta situação de farsa, em que grandes quantidades de equipamento que eles estavam a enviar falhou rotundamente em matéria de padrões de qualidade. Não sabemos se eles sabiam disso e estavam a despachar o lixo que tinham para nós ou se, simplesmente, não fazem as coisas suficientemente bem. Mas o que sabemos é que essa narrativa do especificado "soft power" chinês tinha algumas lacunas.

Para a semana, Tim Marshall regressa ao O Estado do Sítio, na TSF, para falarmos do pós pandemia, da Europa, dos nacionalismos, da relação União Europeia - Reino Unido.