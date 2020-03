© YouTube

Por Gonçalo Teles 29 Março, 2020 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em estado de pandemia, os habitantes de todo o mundo veem-se obrigados a ficar em casa e a cumprir períodos de quarentena. As grandes metrópoles mundiais aproximam-se, por estes dias, de cidades fantasma com pouco ou nenhum movimento e há imagens - grande parte delas em direto - que o comprovam.

Por tudo o mundo, são várias as webcams que transmitem diariamente imagens em tempo real de alguns dos pontos mais conhecidos do turismo. Por isso, ver Times Square, em Nova Iorque, vazia ou uma Veneza sem gôndolas nem turistas tornam-se como que num episódio de uma série que nenhum de nós poderia contar ver.

É no YouTube que James Leavey mantém uma coleção destas webcams, espalhadas por todo o mundo. Nesta playlist pode percorrer os quatro cantos do planeta para ver as cidades que, por estes dias, estão vazias.

E em Portugal? No Porto, por exemplo, a zona da Ribeira está assim:

Já em Espinho, na praia da Baía só mesmo a areia é que anda de um lado para o outro:

Pode também aproveitar para espreitar a Marina do Funchal: