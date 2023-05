A rainha do rock 'n roll morreu esta quarta-feira, aos 83 anos.

Tina Turner morreu esta quarta-feira aos 83 anos. A notícia foi confirmada pelas redes sociais da própria cantora: "É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com a sua música e a sua paixão sem limites pela vida, encantou milhões de fãs em todo o mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje dizemos adeus a uma querida amiga que nos deixa a sua maior obra: a sua música."

Nasceu Anna Mae Bullock, em Brownsville, Tenessee, a 26 de novembro de 1939, mas foi como Tina Turner que viveu e morreu, 83 anos depois. Ficou conhecida como rainha do rock 'n roll e não foi por acaso. As pernas, essas, também ficam com um lugar na História.

O nome artístico foi adotado bem cedo na vida - ainda assinou o primeiro disco como "Little Anna" - e começou a carreira ao lado do marido Ike Turner. Primeiro como parte dos backing vocals e depois como estrela do grupo Ike & Tina Turner.

A dupla rendeu vários sucessos nos anos 1960 e 1970, como "River Deep - Mountain High", "A Fool In Love", ou "Proud Mary". No entanto, a relação entre ambos era conturbada e acabou mal. Tina sofreu de violência doméstica por parte de Ike e o duo separou-se, enquanto casal e enquanto grupo musical. O caso ficou documentado no filme biográfico "What's Love Got to Do With It", de 1993.

Tina deixou Ike em 1976, mas ficou-lhe com o apelido. O estrelato não regressou imediatamente, mas era uma questão de tempo. E esse tempo foram oito anos. Em 1984 lançou o álbum "Private Dancer", com o qual ganhou o Grammy para gravação do ano. Um disco que incluiu o single com o mesmo nome e "Better Be Good To Me", bem como a célebre "What's Love Got to Do With It", uma música que acabou por ser o seu único número um nos Estados Unidos.

Tina tornou-se uma referência e voltou aos palcos de todo o mundo, já que os anos 1980 foram bons para a cantora. Somou sucessos como "We Don't Need Another Hero", "Typical Male" e "The Best".

Passou pelo cinema enquanto atriz, destacando-se em "Mad Max - Além da Cúpula do Trovão", com Mel Gibson, e foi a voz do icónica música "GoldenEye" (1995), escrita por Bono e The Edge, dos U2, para o filme com o mesmo nome da saga 007.

Em 1999, Tina Turner lançou o décimo e último álbum a solo: "Twenty Four Seven." Em 2008, partiu para a última tour pelo mundo - "Tina!: 50th Anniversary Tour" -, suportada pelo álbum "Tina!", de grandes sucessos. No ano seguinte, retirou-se oficialmente dos palcos.

A história da sua vida foi também imortalizada num popular espetáculo do West End que ainda está em exibição.

Tina Turner passou por Portugal em duas ocasiões. O primeiro concerto realizou-se em 1990, no antigo Estádio José de Alvalade, e em 1996, no Estádio do Restelo.

Depois de 27 anos de relacionamento, a cantora casou com o produtor musical alemão Erwin Bach em 2013.

Tina Turner morreu esta quarta-feira, 24 de maio de 2023, aos 83 anos.