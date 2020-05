Tiroteio durante cerimónia fúnebre faz 13 feridos nos EUA

Uma das vítimas atingidas a tiro encontra-se em estado crítico © Spencer Pratt/AFP

As autoridades do estado norte-americano da Luisiana confirmaram que 13 pessoas foram atingidas a tiro na noite de sábado quando um grupo se reuniu numa cerimónia fúnebre improvisada por um homem cujo corpo foi encontrado este mês.

Não se registaram mortos, mas uma pessoa permanecia em estado crítico na sequência do tiroteio em Bogalusa que se registou pelas 21h15, hora local.

As pessoas estavam concentradas num local isolado para recordar Dominique James, um negro de 30 anos que estava desaparecido há vários dias antes de ser encontrado morto a 8 de maio no interior do seu veículo numa floresta.

"Um carro passou pelo local e do seu interior foram disparados tiros, é o que podemos dizer", indicou à agência noticiosa AP o major Troy Tervalon, responsável policial de Bogalusa. Ainda não foram efetuadas detenções.

A família de James pediu às autoridades locais autorização para um serviço fúnebre legal, que foi recusado devido às medidas de confinamento em vigor para combater a pandemia de Covid-19, indicou Tervalon.

A celebração da noite de sábado juntou pelo menos 150 pessoas, na maioria amigos de Dominique James.

A sua morte está a ser considerada um homicídio, mas Tervalon disse que não pretendia acrescentar mais detalhes.

Bogalusa, uma cidade com cerca de 12.000 habitantes, situa-se a 113 quilómetros de Nova Orleães.