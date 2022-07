Tiroteio em centro comercial em Copenhaga. Várias pessoas atingidas

Por Melissa Lopes/AFP 03 Julho, 2022 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Várias pessoas foram este domingo baleadas durante um tiroteio num centro comercial em Copenhaga, na Dinamarca, avança a agência AFP, citando fonte policial. No Twitter, a polícia dinamarquesa confirma que já se encontra no local, no centro comercial Fields, e que "várias pessoas foram atingidas" na sequência do tiroteio. Desconhece-se, para já, a gravidade dos ferimentos causados e o número de vítimas.

Testemunhas, citadas por meios de comunicação dinamarqueses, relataram ter visto mais de 100 pessoas a fugir para a saída do centro comercial quando foram disparados os primeiros tiros.

A polícia pediu a quem esteja dentro do edifício que lá permaneça e que o resto da população evite aquela área.

Ainda no Twitter, a polícia avança que deteve uma pessoa, não adiantando quaisquer outros detalhes.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD - Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Fotografias já divulgadas pelas agências de notícias mostram pessoas a fugir do centro comercial, sobretudo jovens.

*Notícia em atualização