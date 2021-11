Tiroteio em escola secundária no Michigan faz três mortos

© AFP

Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas num tiroteio numa escola secundária no estado norte-americano do Michigan. De acordo com as autoridades, citadas pelas autoridades locais, as três vitímas mortais serão estudantes. Entre os seis feridos, há um professor.

As autoridades identificaram até agora um único suspeito de 15 anos. É aluno na escola onde ocorreu o tiroteio. O suspeito foi detido e uma arma foi apreendida após o tiroteio na Oxford High School, disse o gabinete do xerife do condado de Oakland, em comunicado.

O jovem foi levado sob custódia cinco minutos depois de a polícia ter sido chamada ao local: por volta da uma da tarde no Michigan.

As autoridades estão a realizar buscas na escola para localizar eventuais vítimas adicionais.