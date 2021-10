Tiroteio em escola secundária no Texas faz vários feridos

© Shawn Thew/EPA

A polícia do Texas revelou, esta quarta-feira, que ocorreu um tiroteio numa escola secundária na cidade de Arlington, no Texas, com as autoridades locais a confirmarem que várias pessoas ficaram feridas. O principal suspeito é um jovem de 18 anos que está agora a ser procurado.

"Estamos no local de um tiroteio, na Escola Secundária de Timberview", anunciou a polícia de Arlington no Twitter. "Estamos à procura de um suspeito no incidente de hoje", acrescenta a polícia.

"Ligue para o 911 se souber do paradeiro de Timothy George Simpkins, de 18 anos, que pode estar a conduzir um Silver Dodge Charger 2018 com matrícula PFY-6260", lê-se também.

A estação local NBC disse que houve "múltiplas" baixas no tiroteio.

A polícia identificou um suspeito, um aluno de 18 anos da escola, que está em fuga, disse o sub-chefe da polícia de Arlington, Kevin Kolvye.

Três dos feridos são estudantes e o outro é um adulto que se acredita ser um professor, acrescentou.

O autarca Jim Ross disse aos órgãos de comunicação social locais, citado pela AFP, que "pelo menos duas pessoas ficaram feridas" e que estão à procura do suspeito.

As autoridades escolares distritais disseram, em comunicado, que a polícia estava a responder a uma "situação de atiradores ativos" na escola, que foi encerrada. Foi criada uma área segura para os pais se reunirem com os seus filhos.

Uma porta-voz do Departamento de Polícia de Arlington disse que os agentes responderam a um tiroteio na escola, mas que não podia confirmar se havia feridos.

O Departamento de Polícia disse no Twitter que os agentes estavam a fazer uma "busca metódica" e que estavam a trabalhar em estreita colaboração com outras forças de segurança.

A autoridade escolar local disse que os estudantes e o pessoal da escola estavam trancados nas salas de aula ou nos gabinetes, segundo a agência de notícias Associated Press.

A escola faz parte da área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Após um ano de ensino online, as escolas americanas regressaram à sala de aula, reavivando o medo de tiroteios nos campus, com vários incidentes em pequena escala relatados nas últimas semanas. Mais de 248.000 estudantes foram expostos à violência armada nas escolas desde que 13 pessoas foram mortas no massacre na Columbine High School no Colorado em 1999, de acordo com dados compilados pelo The Washington Post.

O número inclui aqueles que foram apanhados pela violência, tais como testemunhas e aqueles forçados a evacuar instituições de ensino quando os tiros eclodiram.

Em 2018, houve 25 tiroteios escolares e mais 23 em 2019. O tiroteio escolar mais recente nos Estados Unidos teve lugar em 2018, quando 17 foram mortos num tiroteio por um antigo aluno de uma escola secundária em Parkland, Florida.