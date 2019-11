Um morto e dois feridos graves após ataque a escola nos EUA. Suspeito hospitalizado

© NBC

Um tiroteio numa escola secundária Saugus, em Santa Clarita, na Califórnia, Estados Unidos, fez esta quinta-feira pelo menos uma vítima mortal e três feridos. O atirador está hospitalizado.

O hospital Henry Mayo informa, no Twitter, que uma das vítimas do sexo feminino que entrou nas instalações médicas acabou por morrer. Duas vítimas do sexo masculino estão em estado crítico, sendo que um terceiro indivíduo está estável.

No Twitter, o xerife do condado avança que o o suspeito - um adolescente asiático vestido de negro - foi detido e está hospitalizado. O jovem terá 15 anos e a casa que habita está a ser alvo de buscas.

O presumível atirador abriu fogo cerca das oito da manhã, hora local.

A polícia e os paramédicos deslocaram-se para a Seagus High School e todas as escolas no distrito de William S Hart estão encerradas.

Não é ainda claro se as vítimas foram atingidas por balas ou feridas por outras razões, disse um porta-voz dos bombeiros de Los Angeles.