Tiroteio em festa de aniversário mata seis pessoas nos EUA

Um tiroteio vitimou seis pessoas durante uma festa de aniversário, este domingo, em Colorado Springs, cidade do estado norte-americano do Colorado, com o autor do ataque a suicidar-se, informou a polícia local, em comunicado.

O tiroteio ocorreu na última madrugada, com a polícia a ser alertada pelas 0h18 locais (7h18 em Lisboa), tendo encontrado no local seis mortos e outro homem ferido que foi transportado para um hospital próximo, onde acabou por morrer.

De acordo com a polícia, um grupo de crianças e adultos celebravam uma festa de aniversário quando o ataque aconteceu, efetuado por um homem, aparentemente namorado de uma das vítimas, que se dirigiu à residência e começou a disparar, antes de se suicidar.

Não houve feridos entre as crianças presentes na festa, que se encontram agora sob a custódia de outros familiares, indicou na nota a polícia de Colorado Springs.

O projeto sem fins lucrativos Gun Violence Archive [Arquivo de Violência Armada, em português], indica que, em 2021, já ocorreram 191 tiroteios em massa nos Estados Unidos.

Durante o ano de 2020, foram 610 os incidentes totais deste tipo nos Estados Unidos, enquanto em 2019 aconteceram 417 casos, segundo a mesma fonte.

O presidente norte-americano, Joe Biden, qualificou como uma "vergonha internacional" a violência armada no país e pediu um endurecimento das leis para restringir o porte e a comercialização de armas no território.