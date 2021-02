Tiroteio em Helsimburgo faz pelo menos cinco feridos

As autoridades foram notificadas por volta das 20h (19h em Portugal continental) © Johan Nilsson/AFP

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência de um tiroteio em Söder, Helsimburgo, no sul Suécia. Três já foram transportadas para o hospital e, as outras duas, estão a ser assistidas no local, informou Evelina Olsson, porta-voz da polícia sueca, ao site Aftonbladet.

As autoridades foram notificadas por volta das 20h (19h em Portugal continental). Já perto das 22h, os jornais suecos davam ainda conta de um grande número de polícias e ambulâncias no local, a bloquear as estradas perto do hospital.

De acordo com o Hospital de Helsimburgo, os feridos têm entre 30 e 40 anos.