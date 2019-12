Tiroteio em hospital na República Checa. Há seis mortos

Por Rita Carvalho Pereira 10 Dezembro, 2019 • 07:47 Partilhar este artigo Facebook

Um tiroteio no hospital universitário da cidade de Ostrava, na República Checa, fez, esta manhã, seis mortos. A polícia está, nesta altura, à procura do atirador, que conseguiu escapar. Os eventuais motivos do ataque ainda não são conhecidos.

"Sabemos quem é o suspeito e estamos a trabalhar para detê-lo", disse o diretor de polícia da região, Tomáš Kužel. "Ele é um criminoso perigoso", alertou.

A informação do ataque foi confirmada pelas autoridades checas, que, inicialmente, davam conta da existência de quatro mortos e dois feridos graves. Mais tarde, o número de vítimas mortais foi elevado para seis, através de uma declaração do ministro da Saúde, Adam Vojtech, a uma rádio checa.

As vítimas mortais eram pessoas que se encontravam na sala de espera do hospital, detalhou o primeiro-ministro checo Andrej Babis.

O presidente da República Checa, Milos Zeman, já expressou as mais profundas condolências às famílias das vítimas do tiroteio e agradeceu a todos aqueles ajudaram após o ataque.

As autoridades divulgar, primeiro, uma foto de um alegado suspeito, acompanhada por um apelo à cooperação da população. "Pedimos ao público ajuda para encontrar o provável suspeito. Pedimos também a máxima cautela", lia-se na publicação feita pela polícia checa no Twitter.

No entanto, a polícia veio, mais tarde, declarar que o homem retratado na imagem inicial não era, afinal, o atirador mas, sim, uma testemunha-chave do crime e divulgou uma nova fotografia do real suspeito do atentado e a matrícula do carro que estes conduzia.

O hospital e o campus da Universidade Técnica de Ostrava foram evacuados. "O plano de emergência foi ativado. As instalações do nosso hospital estão fechadas e a polícia está no local desde o início", afirmou o diretor do Hospital Universitário de Ostrava, citado pela televisão checa CT24.

As aulas na univerisdade técnica foram canceladas. Também os jardins-de-infância, escolas e lares de idosos foram aconselhados a manterem-se fechados e a tomar medidas extra de segurança.

O Ministério do Interior checo foi a primeira fonte oficial a admitir a existência de vários mortos. "Existe uma unidade de intervenção policial regional e uma unidade de implantação rápida. Infelizmente, o ataque causou várias baixas. A intervenção ainda está em andamento, não comentarei mais detalhes. A polícia está fazendo todo o possível para resolver a situação", disse o ministro do Interior, Jan Hamacek.

Notícia em atualização