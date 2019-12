Tiroteio em igreja no Texas faz dois mortos

© EPA

Duas pessoas morreram e outra ficou em estado crítico na sequência de um tiroteio numa igreja, em Fort Worth, no estado norte-americano do Texas.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela Reuters, as duas vítimas mortais morreram a caminho do hospital.

O alerta foi dado às 10h00 locais (16h00 em Lisboa).

Testemunhas indicaram que um homem entrou armado dentro da West Freeway Church of Christ e disparou no início da cerimónia religiosa.

A cerimónia religiosa seria transmitida no YouTube, pelo que o tiroteio foi captado pelas câmaras da igreja, segundo o New York Daily News.