Tiroteio em Inglaterra provoca vários mortos

Um tiroteio na cidade de Plymouth, em Inglaterra, provocou esta quinta-feira várias vítimas, indicaram as autoridades. De acordo com a Sky News, o atirador foi baleado e o incidente "sério e trágico" não está relacionado com terrorismo.

"O incidente em Plymouth é chocante e os meus pensamentos estão com as pessoas afetadas", escreveu a ministra do Interior britânica, Priti Patel, no Twitter, acrescentando que ofereceu "todo o apoio" ao chefe de polícia local.

No terreno, estão dezenas de operacionais das equipas de emergência para prestar socorro às vítimas. Os serviços de emergência, incluindo uma ambulância aérea e paramédicos, receberam o alerta para o incidente por volta das 18:10.