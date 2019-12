Tiroteio em Nova Jersey faz pelo menos seis mortos

© Reuters

Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo um polícia na sequência de um tiroteio no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, adianta o New York Times. O jornal norte-americano revela que entra as vítimas mortais estão os dois atiradores.

Foram mobilizados para o local dezenas de agentes da polícia e outras agências federais.

Durante pelo menos uma hora ouviu-se a troca de disparos na comunidade de Greenville de Jersey City, no outro lado de Nova Iorque, ao cruzar o rio Hudson.

Várias equipas de emergência e da polícia estão no local e a operação obrigou ao encerramento de uma dúzia de escolas, e à evacuação de muitas empresas locais.