Tiroteio em Ottawa faz pelo menos um morto

© Google Maps

Por Gonçalo Teles 08 Janeiro, 2020 • 14:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um tiroteio em Ottawa, no Canadá, fez esta quarta-feira pelo menos um morto e três feridos, avançam os meios de comunicação locais.

A polícia da cidade deu conta da ocorrência no bloco 400 de Gilmour Street por volta das 7h30 da manhã (hora local), depois de ter sido alertada para vários disparos.

À chegada, as autoridades deram conta de quatro vítimas, uma delas dada como morta no local. As outras três foram levadas para o hospital.

O atirador ainda não foi detido pelas autoridades pelo que as operações de busca ainda estão em curso.