Tiroteio em supermercado nos EUA faz um morto e 12 feridos

As 12 vítimas foram transportadas para o hospital com "ferimentos muito graves"

Uma pessoa abriu fogo num supermercado perto de Memphis, nos EUA, esta quinta-feira. Do ataque resultaram um morto e 12 feridos, avança a CNN. O incidente aconteceu num supermercado em Collierville, subúrbio no leste de Memphis.

"Os agentes da polícia de Memphis estão no local onde houve um tiroteio e o perímetro está sob vigilância", escreveu a polícia no Twitter, sem dar mais detalhes.

Dale Lane, chefe da polícia, acredita que houve apenas um atirador, que se terá suicidado, e revelou que as 12 vítimas foram transportadas para o hospital com "ferimentos muito graves".

"Nunca vi nada parecido", disse Dale Lane sobre o cenário que encontrou dentro do supermercado e acrescentou que há investigações em curso para procurar saber as razões do incidente.

Uma equipa policial SWAT e outros agentes revistaram os corredores do estabelecimento em busca de pessoas que aí se tivessem escondido e levaram-nas para zonas seguras.

As identidades do atirador e das vítimas ainda não foram divulgadas.

O tiroteio aconteceu por volta das 13h30 (hora local).