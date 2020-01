Tiroteio na Alemanha faz pelo menos seis mortos

Por TSF 24 Janeiro, 2020 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um tiroteio na Alemanha, no estado de Baden-Wuerttemberg, fez vários feridos e pelo menos seis mortos, de acordo com a AFP. O ataque começou às 12h45 locais, perto da estação de comboios de Rot am See.

De acordo com a polícia, o suspeito do ataque foi preso.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. - Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Não há indícios de que haja outro atirador.

Notícia em atualização