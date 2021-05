Tiroteio na Califórnia faz vários mortos e feridos. Suspeito está morto

O atirador já foi abatido © Etienne Laurent/EPA

Várias pessoas morreram, esta quarta-feira, num tiroteio em San Jose, na Califórnia, avança a polícia local, citada pela AFP.

"Não posso confirmar o número exato de feridos e vítimas fatais, mas posso dizer que há vários feridos e vários mortos neste caso", revelou à imprensa Russell Davis, adjunto do xerife do condado de Santa Clara.

O atirador está morto, mas ainda não se sabe se terá sido abatido pela polícia ou se suicidou.

Sam Liccardo, mayor de San José, afirmou no Twitter que o tiroteio aconteceu no edifício da Autoridade de Transporte do Vale de Santa Clara (VTA), que entretanto já foi evacuado.

"Um tiroteio nas instalações da VTA em Younger St deixou várias pessoas a precisar de tratamento, mas a situação está a ser avaliada. O atirador já não é uma ameaça e as instalações foram evacuadas. Vou atualizando à medida que mais informações estiverem disponíveis", escreveu Sam Liccardo no Twitter.