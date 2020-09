Tiroteio no Oregon faz várias mortes. Agentes envolvidos estão suspensos

© Pixabay

Várias pessoas morreram depois de uma situação que envolveu reféns, em Salem, a capital do estado norte-americano do Oregon, esta segunda-feira, avança a CNN. O alerta de que várias pessoas tinham sido feitas reféns naquela localidade chegou às autoridades por volta das 12h30.

De acordo com a CNN, um negociador treinado tentou falar com o suspeito por telefone, mas "tiros foram disparados", o que resultou em várias mortes, incluindo a do suspeito.



A CNN, citando um comunicado, adianta que a Polícia Estadual de Oregon está a investigar os acontecimentos e que nenhum agente ficou ferido.

Os agentes envolvidos no incidente estarão suspensos enquanto a investigação estiver em curso.