Tiroteio num hospital faz pelo menos cinco mortos nos EUA

Várias viaturas da polícia nas imediações do Hospital Saint Francis, Tulsa

Pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um tiroteio no Centro Hospitalar de Saint Francis, em Tulsa, no estado de Oklahoma.

Entre as vítimas mortais está o atirador, confirmaram as autoridades. O homem, que entrou armado numa unidade deste centro hospitalar, ter-se-á suicidado.

De acordo com a polícia, o homem tinha duas armas, abrindo fogo com ambas. Em conferência de imprensa, as autoridades indicaram que entre as vítimas poderão estar utentes e funcionários do hospital.

O capitão da polícia Richard Meulenberg indicou que ambiente no complexo hospitalar era uma "cena catastrófica".

O Hospital St. Francis Health System encerrou o 'campus' devido à situação no centro hospitalar Natalie Medical Building, que abriga um centro de cirurgia de ambulatório e um centro de saúde da mama.

Dezenas de carros da polícia podiam ser vistos do lado de fora do complexo, e as autoridades fecharam a circulação ao trânsito enquanto prossegue a investigação.

Um centro de reunificação e apoio às famílias foi montado numa escola próxima.

Agentes do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos norte-americano também estiveram no local, disse um porta-voz.

Este tiroteio ocorreu uma semana depois de um jovem de 18 anos ter matado 19 estudantes e duas professoras numa escola primária em Uvalde, no Texas.

Notícia atualizada às 01h40