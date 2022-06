Tiroteio perto de bar nos EUA provoca três mortos e 14 feridos

© Timothy A. Carly/AFP (arquivo)

Pelo menos três pessoas morreram num tiroteio perto de um bar de Chattanooga, no estado norte-americano do Tennessee. Outras 14 pessoas ficaram feridas por causa dos incidentes deste domingo. Além do tiroteio, os carros em fuga também atingiram pessoas na rua.

"Neste momento, podemos confirmar 14 vítimas de tiros e três vítimas que foram atingidas por veículos que tentavam fugir do local", disse a chefe da Polícia de Chattanooga, Celeste Murphy, citado pela agência France-Presse.

A chefe da Polícia de Chattanooga anuncia: "Foram confirmadas três mortes, duas das quais estão relacionadas com ferimentos de bala e uma delas está relacionada com ferimentos sofridos após ter sido atropelada por um veículo."

Celeste Murphy informa ainda que há vários feridos em estado grave e revela que existia "definitivamente mais do que um atirador".

Este tiroteio ocorreu poucas horas depois de um outro, no estado de Filadélfia, que matou três pessoas e feriu outras onze pessoas.

Vários incidentes envolvendo tiroteios têm atormentado os Estados Unidos da América, como as tragédias numa escola do Texas e numa mercearia em Nova Iorque, o que levantou a discussão sobre o fácil acesso que a população tem a armas de fogo no país.