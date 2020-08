Tiroteios em Cincinnati nos EUA fazem quatro mortos entre 18 baleados

© AFP

Pelo menos 18 pessoas foram baleadas, quatro das quais morreram, este sábado de madrugada, em vários locais de Cincinnati, no estado norte-americano do Ohio, avançou a agência Associated Press.

Segundo um comunicado divulgado pelas autoridades locais, a polícia foi chamada ao bairro de Avondale pelas 00h30 locais de hoje (05h30 em Lisboa), onde os agentes se depararam com um jovem de 21 anos com ferimentos de balas. O jovem acabou por morrer no hospital para onde foram também transportadas outras três pessoas baleadas.

De acordo com a polícia, mais tarde, às 02h15 (07h15 em Lisboa), as autoridades foram alertadas para um tiroteio num outro bairro, onde dez pessoas foram atingidas. Uma morreu no local e outra no hospital.

Também na madrugada de sábado, a polícia foi alertada para outros dois tiroteios, nos quais acabou por morrer uma pessoa.

Órgãos de comunicação social locais noticiaram que estes dois tiroteios ocorreram com uma diferença de 60 a 90 minutos, mas de acordo com um porta-voz da polícia local "parece tratar-se de incidentes independentes, mas horríveis e trágicos".

Não foi disponibilizada pelas autoridades qualquer informação sobre os suspeitos.