"Toda a gente está junta a fazer a sua parte, todos ajudam a trabalhar para a vitória"

Como tem passado este último mês e tal? Como têm sido estes dias para si?

É claro que todos estão preocupados e há algum medo, e também alguma raiva pelo que a Rússia faz na Ucrânia, e as pessoas estão muito mobilizadas para tentar resistir de todas as maneiras possíveis. Mas não é fácil para muita gente. E, claro, ver muitas pessoas a fugir das suas casas, principalmente mulheres com filhos, foi muito triste. Então, têm sido meses de tristeza, mas também de raiva, e talvez um pouco de esperança também, porque a Ucrânia ainda está aqui. Não está destruída. Sabe, ainda estamos a dar luta. E isso dá-nos esperança.

Houve famílias divididas em Odessa provavelmente em outras cidades ucranianas?

Sim... de facto, não. Bem, algumas famílias decidiram mudar-se para a parte oeste da Ucrânia, longe dos campos de batalha, para ficarem juntos, sabe, mas em muitos casos, sim, houve famílias divididas. São apenas mulheres e crianças que foram viver para fora da Ucrânia, enquanto os homens ficam, porque temos a lei marcial. Então, eles não podem deixar a Ucrânia.

As forças terrestres russas no leste foram paradas a cento e tal quilómetros da sua cidade. Mas, por outro lado, há mísseis vindos do mar e da Crimeia. Portanto, esta ainda não é uma posição confortável, embora pareça difícil para os russos realizar uma operação anfíbia na costa de Odessa...

Está completamente certo. Não é uma posição confortável. Quero dizer, na verdade, muitos esperavam que seríamos atacados muito cedo nesta guerra, mas isso não aconteceu. Presumivelmente eles querem trazer as forças terrestres para mais perto de nós como disse. Tem havido ataques em Mikolaiv e também ao norte de Mikolaiv. E então, em ambos os lugares, as tropas russas foram retidas, não conseguiram avançar. Mas sim, estão a bombardear Mikolaiv e a matar algumas pessoas neste dia em que falamos, com artilharia de longo alcance, mísseis, aviões. Basicamente, os militares russos têm tecnologia militar suficiente para atacar qualquer alvo na Ucrânia, incluindo alguns na Ucrânia Ocidental. Então isso não é surpresa para nós. Mas o que importa também é se eles estão a avançar ou não no terreno. E no terreno estão presos em várias das posições que definiram. Estão realmente atolados. Nalguns lugares, na verdade, os militares ucranianos estão a contra-atacar, especificamente ao redor de Kiev. Então parece que vai ser uma guerra mais longa do que alguns, definitivamente, esperavam em Moscovo; eles esperavam uma vitória rápida, mas não foi isso que aconteceu.

O exército ucraniano tem publicado com muita frequência as perdas do lado inimigo. E a maneira como chegamos a números como mais de 15 mil soldados russos mortos e assim por diante. Mas como são os russos que estão bombardeando, lançando mísseis e assim por diante, podemos esperar que, quando os números forem divulgados, perdas muito grandes, também do lado ucraniano?

Tenho a certeza que as perdas são substanciais. Mas a questão é que a maioria dos assassinatos que os russos estão a fazer nas últimas semanas são contra a população civil. Eles estão basicamente a evitar o combate direto e o contacto direto com os militares ucranianos, porque tem sido doloroso para os russos. Eles sofreram perdas e estão a tentar não entrar muito em contacto com os militares ucranianos. É por isso que eles se concentraram em bombardear e enviar mísseis contra alvos civis, para infligir o máximo de dor à Ucrânia e forçar a liderança ucraniana, o governo, a algum tipo de concessão ou talvez capitulação. É por isso que os números do lado civil, aqui na Ucrânia, estão a crescer rapidamente. E os números do lado militar aqui na Ucrânia não são divulgados publicamente e tenho certeza que são substanciais, mas não estão a crescer tão rápido quanto o número de pessoas mortas entre civis.

De acordo com algumas notícias, existem cerca de 13 milhões de pessoas no país que não conseguiram escapar das zonas de conflito, o que acha dos corredores humanitários? Estão a funcionar na sua opinião?

Às vezes funcionam, às vezes não. Às vezes são anunciados, e não há corredor. Às vezes anunciavam, e então os russos começaram a atacar contra esses comboios humanitários, contra autocarros e carros que tentavam usar esse corredor. Então, é tudo muito agitado. Sabe, algumas pessoas gostariam de ir embora, e outras não têm para onde ir. Basicamente, não é assim tão fácil sabe, a Ucrânia Ocidental já está cheia, estava realmente lotada de pessoas que escaparam do leste, do sul e até do centro da Ucrânia. Somos um país razoavelmente grande, mas não tão grande quanto isso. E é por isso que algumas pessoas não vão embora, porque entendem que não têm economias suficientes para morar noutro lugar fora do país. Porque nem toda a gente está a ir para o estrangeiro, muitos estão aqui na Ucrânia e tornaram-se deslocados internos. Sabe, eles têm de ter dinheiro para a comida, para alugar apartamentos, alguns deles podem ficar de graça, há voluntários que procuram casas que são libertadas para aquelas pessoas que estão a fugir da guerra. Mas, às vezes, as pessoas têm de pagar. E isso é complicado, porque uma grande parte da economia também não está a funcionar. Algumas pessoas ficam sem emprego. É uma grande questão. Não são apenas os refugiados que deixaram a Ucrânia, mas também os deslocados internos, que também precisam de apoio da comunidade internacional, eu acho.

E a comunidade internacional está a fazer o que pode ser feito, ou poderia estar a fazer muito mais?

Poderia ser mais, mas ninguém estava preparado para isto. Claro, foram apenas alguns meses, houve uma escalada muito rápida do número de pessoas que escaparam da guerra. Portanto, não estou a culpar nenhuma organização internacional especializada neste assunto. Mas deveriam fazer mais. E também, como eu já disse, concentrar-se não apenas nos refugiados ucranianos que estão realmente a receber algum apoio quando chegam aos países europeus ou ao Canadá e aos EUA também... sim, eles estão numa situação difícil, mas estão a receber ajuda de governos locais e organizações internacionais, pelo menos quando estão na Europa. Mas milhões e milhões de ucranianos que ainda estão aqui na Ucrânia estão agora numa situação difícil, numa situação terrível, porque dependem basicamente das suas economias, e alguns deles já não as têm. Então, mesmo algumas semanas ou alguns meses a gastar dinheiro para alimentar os membros da sua família ou arranjar um apartamento ou uma casa, isso já é, sabe, uma grande despesa. Portanto, essas pessoas deslocadas internamente devem ser ajudadas. Quanto antes melhor.

Como descreveria o tipo de discurso ou narrativa de ambos os presidentes nesta guerra, Zelensky e Putin?

A narrativa de Putin está completamente partida, é uma loucura, é uma loucura. O que ele está a dizer é de quem vive num planeta diferente, não tem nada a ver com a realidade. Criou uma narrativa que não combina com nada aqui na Ucrânia. Ele engana a sua própria população. Claro, ele diz que é uma operação militar muito pequena, meio limitada. Não é uma guerra, não é uma invasão. Mas depois realmente vemos com os nossos próprios olhos a escala dessa invasão.

Quanto a Zelensky, ele está muito bem em termos da sua narrativa, na sua campanha de marketing e relações públicas e na sua ligação com o povo da Ucrânia. O povo está com o presidente! Este é um momento incrível na história da Ucrânia, nunca estivemos tão próximos dos nossos governos. É uma consolidação completa, rola a bandeira, como se costuma aqui dizer. E em termos de mensagens de Zelensky para os parceiros ocidentais, elas também são úteis. Alguém disse, outro dia, que Zelensky é provavelmente o lobista mais influente agora em todo o mundo. Quando ele exige uma coisa, é muito difícil recusar, porque há uma opinião pública no mundo, e definitivamente na Europa, do lado da Ucrânia. As pessoas estavam como que a pressionar os seus próprios governos a fazer algo para ajudar a Ucrânia. Portanto, ele é bastante adequado. Nesta atual situação de guerra, ele mostrou-se um líder muito forte. Dito isto, ele foi criticado por bons motivo muitas vezes antes da guerra, mas agora, ele provavelmente é a pessoa certa no lugar certo.

A guerra está de alguma forma a remodelar a identidade nacional ucraniana?

Bem, sim, absolutamente. Há uma consolidação completa. Toda a gente está junta, todos fazem a sua parte, todos ajudam a trabalhar para a vitória, de alguma forma. É realmente incrível como o país e a sociedade estão a funcionar agora.

Algumas pessoas diziam: 'Oh, a Ucrânia, eles não fizeram as reformas'. Há alguma corrupção, há algumas pessoas incompetentes em determinados cargos. E isso tem sido verdade em muitas ocasiões. Mas desde o início da invasão, temos algo que é diretamente o oposto do que se poderia chamar um Estado falhado. Toda a gente trabalha, o sistema funciona, a máquina bancária, os multibancos estão a funcionar, o sistema bancário também. Os comboios funcionam no horário previsto. Quero dizer, são coisas inacreditáveis ​​que acontecem aqui na Ucrânia. Então estamos a funcionar como sociedade, como um país, como uma economia. É uma situação muito difícil. É um ataque à nossa economia, obviamente, também. E, portanto, apreciamos a assistência financeira vinda do Ocidente, de países específicos ou de instituições internacionais como a União Europeia, o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional. Agradecemos toda a ajuda que vem na nossa direção porque estamos a precisar, mas, ao mesmo tempo, está a funcionar, sim, a identidade está a mudar nesse sentido.

E também, quem na Ucrânia era meio pró-russo ou tinha simpatia pela Rússia ou por Putin, talvez tenha havido pessoas assim aqui na Ucrânia, quase se evaporaram agora, porque afinal, os russos estão realmente até a atacar o sudeste da Ucrânia, que é principalmente onde você encontra algumas dessas pessoas que tinham alguma simpatia por Putin, mas agora elas estão sob bombas e bombardeamentos, então definitivamente quaisquer bons sentimentos que eles tinham sobre a Rússia, isso foi-se.

Então, a relação com o Ocidente também foi reformulada, as relações com o Ocidente de alguma forma confirmam que a aproximação à UE é inevitável, embora a adesão à NATO não seja possível...

Eu acho... Quer dizer, a Rússia provavelmente vai insistir que a Ucrânia também não se tornará membro da UE. Não está claro neste processo de negociação que está em andamento. O que eles querem dizer é que a Ucrânia deve ser neutra? Significa apenas a NATO? Ou realmente significa também a União Europeia? Não temos certeza. Porque basicamente, quando a guerra começou em 2014, o momento inicial foi a Ucrânia tentar assinar o Acordo de Associação com a União Europeia. E isso apanhou a Rússia desprevenida, e eles basicamente tentaram minar isso. E então eles anexaram a Crimeia, e começaram a guerra no Donbass. Portanto, tenho a certeza de que eles ficariam felizes em ver a Ucrânia aproximar-se da UE, não apenas da NATO para fazer mais guerra. Mas vamos ver. Sim, Zelensky está a tentar mostrar que agora entende e percebe que a tendência é que a Ucrânia não teria qualquer tipo de oportunidade de se tornar membro da NATO, e ele fala sobre isso. Mas em relação a quaisquer outras condições que a Rússia gostaria de nos impor, haverá um longo e doloroso processo de negociação.

O paradoxo é que a Rússia agora pode estar aceitando a ideia da Ucrânia se juntar à UE, aceitando o que fez os ucranianos irem às ruas em 2014.

Eu não acho que eles aceitem essa ideia. Acho até que tentarão fazer o que for preciso para evitar que a Ucrânia se aproxime da adesão à UE.

Com a invasão e o derramamento de sangue, até onde irá a extensão do ódio e de rutura no relacionamento entre ucranianos e russos no futuro?

Está em rutura, completamente partido. A Ucrânia está perdida para a Rússia. Quer dizer, em termos de soft power, em termos de simpatia, em termos de atitudes pró-Rússia, tudo se foi. Sabe, tudo se desfez no momento em que Putin decidiu iniciar esta brutal invasão da Ucrânia. Ele perdeu a Ucrânia completamente. Portanto, a única maneira de ele controlar a Ucrânia seria por meios militares, mas qualquer outra coisa como os partidos políticos pró-Rússia, aqui estão condenados. Eles não têm futuro aqui na Ucrânia agora, depois desta invasão.