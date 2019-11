Todas as noites libertava os gatos no abrigo de animais. Agora é uma sensação na Internet

© Facebook Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization - Houston

Por Rita Carvalho Pereira 13 Novembro, 2019 • 18:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um gato que libertou todos os outros felinos num abrigo de animais em Houston, no estado norte-americano do Texas, está a tornar-se uma sensação na internet. O gato, que tem seis anos, chama-se Quilty e chegou ao abrigo Friends for Life há alguns meses.

Pub Pub

Tudo começou quando as portas da sala dos gatos do abrigo começaram a abrir-se misteriosamente. "Chegávamos de manhã e havia 15 gatos soltos, que tinham andado a divertir-se durante toda a noite", conta Jennifer Hopkins, funcionária do abrigo, em declarações à CNN.

Pub Pub

O mistério foi resolvido graças às câmaras de segurança do abrigo de animais. As imagens revelaram que o culpado pelo facto de os animais serem soltos era nem mais nem menos do que o próprio gato Quilty, que, ao saltar, conseguia empurrar os puxadores das portas, libertar-se a si mesmo e todos os outros gatos.

"O Quilty não pode ser domado. E ele não tem pudores. O Quilty adora soltar os outros gatos do abrigo. Repetidamente. Várias vezes ao dia", lê-se numa publicação cheia de humor, feita na página de Facebook do abrigo de animais Friends for Life.

"Tivemos de tomar medidas e tornar a sala dos gatos 'à prova de Quilty', enquanto ele ficou isolado no corredor. Os colegas de quarto dele sentiram a sua falta. Eles gostam das escapadelas noturnas que fazem. Os funcionários do abrigo, contudo, não sentem falta da algazarra entre gatos logo pela manhã, portanto vamos ter que concordar em discordar neste assunto", pode ler-se.

A acompanhar o texto, foram publicadas fotografias do gato chateado por ter ido para o isolamento, que estão a correr as redes sociais. É um facto comprovado que a internet adora gatos, pelo que não demorou até que Quilty fosse elevado à condição de herói no mundo digital - com muitos internautas a partilharem as hashtags #FreeQuilty ("Libertem o Quilty") e #QuiltyNotGuilty ("Quilty não é culpado").

Numa mensagem dedicada a todos os fãs do gato Quilty, o abrigo de animais apelou à adoção do animal: "Se alguém estiver à procura de um gato inteligente que se dá bem com cães, mas não com portas fechadas, temos aqui alguém deviam conhecer." "Por favor. Venham conhecê-lo. E levem-no para casa. Por favor", imploram, em jeito de brincadeira, os funcionários do abrigo.

Pode ser que, da próxima vez, no lugar das portas do abrigo de animais, Quilty esteja a abrir as portas da casa de uma família adotiva.